Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina a Frosinone senza Pierozzi

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 34^ giornata, fermando ben 14 calciatori per una giornata; tra questi c’è Niccolò Pierozzi, espulso nel concitato finale del match perso dalla Reggina contro il Brescia. A sua volta, i bresciani hanno perso Emanuele Ndoj, allontanato insieme a Pierozzi, e Pablo Rodriguez, espulso poco prima dalla panchina.

Per quanto riguarda gli altri squalificati, il Cittadella e il Pisa perdono ben tre elementi: Giovanni Crociata, Federico Giraudo e Ignacio Lores Varela tra i veneti; Antonio Caracciolo, Adam Nagy e Giuseppe Sibilli per i toscani. Un turno di stop anche per Francesco Vicari del Bari, Paulo Daniel Dentello Azzi del Cagliari, Manuel Marras del Cosenza, Biagio Meccariello della Spal e Francesco Di Tacchio della Ternana.

In casa Reggina si registra la squalifica di una giornata anche per mister Maurizio D’Angelo, espulso “per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversari.” Terza ammonizione stagionale invece per mister Inzaghi, la seconda invece per Giuseppe Loiacono.