1^ Categoria Girone D, 27^ giornata: risultati e classifica

La Calabria scrive una pagina di storia al Torneo delle Regioni! Le selezioni Under 15 ed Under 17 vincono i rispettivi gironi e volano ai quarti di finale con merito e grande cuore. Gare difficili quelle disputate oggi nella...

La seconda giornata di gare del TdR23, in cui l’avversario affrontato è l’Umbria, si chiude con un responso che lascia l’amaro in bocca. La Rappresentativa Under 19 di Mister Carnevale viene eliminata a causa di una...