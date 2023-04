Reggina, rendimento casalingo deficitario: sette sconfitte e ventuno reti subite

Sette sconfitte in 17 partite. Due pareggi e otto vittorie. Il rendimento della Reggina al Granillo è da medio-bassa classifica. Soprattutto in termini di ko subiti la squadra amaranto è davanti solamente al Benevento che nel proprio stadio ha perso nove volte. La Reggina davanti ai propri tifosi ha conquistato 26 punti totali, piazzandosi momentaneamente all’undicesimo posto della speciale graduatoria relativa alle sole partite interne.La formazione di Inzaghi ha subito ben 21 reti al Granillo: in casa hanno fatto peggio solo Venezia, Spal e Benevento.