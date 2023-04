Serie B, l’anticipo della 34^ giornata: Reggina battuta dal Brescia, la classifica

Ultime News

Al termine di Reggina-Brescia, partita vinta dalle Rondinelle per 1-2, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:...

Termina 1-2 il match tra Reggina e Brescia. Al Granillo le Rondinelle passano in vantaggio grazie Mangraviti e raddoppiano con Rodriguez, entrambi su azioni da angolo. La Reggina prova a risollevare le sorti della gara nel corso...

Reggina

21/04/2023 | A cura di Domenico Geria

Ennesima sconfitta casalinga per la Reggina, il Brescia passa al “Granillo” per 2-1, inutile per gli amaranto la splendida rete di Bouah. Le pagelle di RNP. Colombi 5,5 – Incolpevole sui gol, pare però...