I Top e Flop di Reggina-Brescia: Andrenacci saracinesca, male Menez

Termina 1-2 il match tra Reggina e Brescia. Al Granillo le Rondinelle passano in vantaggio grazie Mangraviti e raddoppiano con Rodriguez, entrambi su azioni da angolo. La Reggina prova a risollevare le sorti della gara nel corso dei novanta minuti, ma trova sulla sua strada un grandissimo Andrenacci. Bouah accorcia le distanze al minuto 76′, ma non basta. Nona sconfitta nelle ultime tredici partite per gli uomini di Inzaghi che, complice la penalizzazione inflitta dalla FIGC, rischiano adesso di uscire dalla zona Playoff.

Di seguito il Top e il Flop della gara secondo RNP:

TOP

Andrenacci – Se la squadra di mister Gastaldello è riuscita a portare a casa i tre punti tanto del merito va reso soprattutto al suo estremo difensore. In avvio di secondo tempo Andrenacci tiene a galla i suoi con due grandi interventi, prima su Fabbian e poi su Hernani, negando il pareggio ai padroni di casa. Si ripete nel finale con un altro miracolo, questa volta su Pierozzi, ponendo definitivamente il sigillo sulla vittoria delle Rondinelle.

FLOP

Menez – Serata da dimenticare per Houdini, poco servito dai compagni e costretto più volte ad arretrare il suo raggio d’azione per poter giocare qualche pallone. Prestazione sottotono da parte del francese che gioca un ruolo da protagonista in negativo per gli amaranto nell’arco dei novantanta minuti: in occasione di entrambe le reti del Brescia ritarda a salire, mantenendo in gioco Mangraviti e successivamente ancheRodriguez: grazie ai due errori da matita rossa, Menez si guadagna di diritto un posto tra i Flop di serata.

SANTO ROMEO