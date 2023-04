Reggina, Inzaghi: “Meritavamo il pari, ma il Brescia non ha rubato nulla!”

Al termine di Reggina-Brescia, partita vinta dalle Rondinelle per 1-2, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo scesi in campo con l’approccio sbagliato nella prima frazione, forse quello che è successo in settimana ha inciso, pensavo di no. Probabilmente meritavamo di pareggiare per le occasioni che abbiamo creato e considerando che abbiamo preso due gol da calcio piazzato. Il Brescia è una squadra che ha qualità, la posizione di classifica è relativa. Abbiamo perso punti con squadre di bassa classifica, è vero, ma abbiamo fatto punti anche contro squadre di alta classifica, abbiamo 49 punti e nessuno ci ha regalato nulla. Meritavamo il pareggio, anche se il Brescia non ha rubato nulla. Al di là di come andrà domani, siamo ancora in corsa per i playoff. Dipenderà tutto da noi”.

S.R.