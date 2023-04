Ultime News

Il tecnico del Brescia, Daniele Gastaldello, ha convocato 19 calciatori per la gara di venerdì sera al “Granillo” contro la Reggina. Portieri: 1 Andrenacci, 12 Lezzerini. Difensori: 4 Adorni, 15 Cistana, 3...

Reggina

Alla vigilia del confronto con il Brescia, in programma venerdì sera al “Granillo” e valido come anticipo della 34^ giornata di Serie B, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato la gara in conferenza stampa....