Dilettanti, Under 19: la finale sarà Morrone-Gioiosa, Gioiese fuori ai rigori

Si sono disputate nel pomeriggio di martedì 18 aprile le semifinali del campionato Under 19, due partite che hanno regalato infinite emozioni. Nella parte alta del tabellone, la Morrone ha battuto in rimonta il Praiatortora, vincendo 3-1 con due reti nei supplementari, conquistando così il diritto di difendere il titolo conquistato un anno fa battendo il Gallico Catona in finale. Al vantaggio di Bruzzese nella prima frazione, segue il pari di Salerno nella ripresa; negli extra-time La Canna e Federico ribaltano il punteggio.

A provare a sottrarre lo scettro alla compagine cosentina ci sarà il Gioiosa Jonica, che al termine di una lunghissima maratona ha prevalso sulla Gioiese dopo una interminabile sequenza di calci di rigore. Il match, giocato allo stadio di Rosarno, si è aperto con il vantaggio viola firmato Bineti nel primo quarto d’ora; nella ripresa il pareggio dei biancorossi realizzato da Tromba, già protagonista domenica in Eccellenza con una tripletta contro l’Isola Capo Rizzuto. Le emozioni si susseguono da entrambe le parti, i portieri Sainato e Sgrò sono molto indaffarati, ma al 90′ è 1-1. In avvio di supplementari il Gioiosa passa con Bovino, il quale segna a seguito di un contrasto che coinvolge il portiere Sgrò, rimasto a terra. Nonostante la posta in palio sia altissima, mister Pasqualino Guido indica ai suoi ragazzi di far subito pareggiare la Gioiese, un bello e doveroso gesto di fair-play con Rocco Spanò lasciato libero di partire da metà campo e segnare. La ritrovata parità dura però fino allo scadere del primo supplementare, Cecere riporta avanti gli ionici, ma nel secondo quarto d’ora extra arriva un altro gol di Spanò, stavolta su punizione. Al 120′ è 3-3, si procede con i calci di rigore, una serie lunghissima e perfetta, ben 15 penalty consecutivi trasformati, 8 dal Gioiosa e 7 dalla Gioiese, tradita infine da Scarcella, uno dei più forti under del campionato di Eccellenza, che si fa neutralizzare il tiro da Sainato.

Il prossimo 2 maggio a Catanzaro la finale per l’assegnazione del titolo.