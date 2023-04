Promozione Girone B, volata playoff: la situazione a 180′ dalla fine

La corsa-playoff in Promozione: 3 squadre in lotta per il secondo posto, speranze di partecipazione minime per lo Sporting CZ Lido

Ultime due giornate di Promozione Girone B in arrivo e intervallate dalla pausa per il Torneo delle Regioni, restano solo 180′ con diverse squadre ancora il lotta per i piazzamenti playoff e sognare l’Eccellenza, nel frattempo già raggiunta dalla Vigor Lamezia, o per evitare i playout o la retrocessione diretta.

Questa la situazione per la corsa playoff a 180′ dalla fine.

ARDORE (57 punti) – La matricola ionica sogna il doppio salto, arrivata a questa volata finale per il secondo posto da autentica outsider ma con tutte le intenzioni di giocarsi le proprie chance promozione, attraverso gli spareggi per l’Eccellenza. Il 16 aprile ospiterà l’Africo in un derby ionico molto delicato, soprattutto per gli ospiti in lotta per la salvezza; il 30 chiusura a Lamezia contro la Vigor già promossa.

SAN GIORGIO (56 punti) – Non è riuscito a giocarsi fino alla fine la promozione diretta, a causa di quel periodo di appannamento a metà stagione che ha creato un margine incolmabile nei confronti della Vigor. Tuttavia la squadra di Marcianò, sfruttando soprattutto il suo potenziale offensivo (Vara, Secondi e Zampaglione su tutti), è rimasta in piena corsa almeno per un secondo posto che, come si sa, porta numerosi vantaggi in ottica playoff. Neroverdi impegnati il 16 aprile in casa della Deliese alla quale manca solo l’aritmetica per festeggiare la salvezza, poi il 30 chiusura in grande stile con lo scontro diretto interno con la Palmese.

PALMESE (54 punti) – Tanti punti persi per strada nel girone di ritorno, appena 3 vittorie e ben 5 pareggi nelle ultime 10 giornate, con le sconfitte negli scontri diretti giocati con Ardore e Vigor. Così la Palmese, antagonista numero uno dei lametini, si ritrova al quarto posto a 180′ dal termine ed è costretta ad ottenere il massimo per conquistare un piazzamento migliore in vista degli spareggi promozione. I neroverdi non possono permettersi cali di concentrazione nel match casalingo del 16 aprile contro il Melicucco, così da poter arrivare alla sfida di giorno 30 in casa del San Giorgio con tutte le carte in regola per poter ambire a salire qualche gradino.

SPORTING CATANZARO LIDO (44 punti) – Le speranze playoff dei catanzaresi sono appese ad un filo, visto l’ampio margine venutosi a creare dalle squadre davanti. Per poter partecipare alla coda del campionato, Giglio e compagni dovranno obbligatoriamente ottenere due vittorie, il 16 aprile in casa contro il Melito e il 30 a Maida, e al contempo augurarsi che nessuna delle avversarie che la precedano raggiunga i 60 punti. Impresa davvero ardua ma nel calcio tutto è possibile.