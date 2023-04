Serie D, la corsa playoff delle calabresi: Locri, Vibonese, Lamezia Terme

Fasi finali della stagione per il campionato di Serie D, atteso nei prossimi quattro weekend da altrettanti turni di campionato. La data ultima, che sancirà la classifica definitiva, è il 7 maggio; fino ad allora si potranno alimentare le speranze e ambizioni di ogni squadra, fatti salvi dei verdetti matematici anticipati.

Andiamo a vedere la situazione attuale delle squadre calabresi impegnate nella corsa playoff, con i rispettivi calendari delle ultime 4 giornate.

LOCRI (57 punti)

La straordinaria stagione del Cavallo Alato non terminerà il 7 maggio, dato che il Locri ha già staccato aritmeticamente il biglietto per i playoff, meritatamente conquistati. Non solo, perché gli amaranto si potrebbero presentare agli spareggi da secondi in classifica, alle spalle di quello schiacciasassi chiamato Catania, e chissà come sarebbe andato il campionato se non ci fossero stati gli etnei. Attualmente Mancini e i suoi vantano 6 punti di margine sul Città di Sant’Agata terzo, per blindare la seconda posizione sarà necessario racimolare ancora qualche punto, a cominciare da domenica, quando al “Macrì” arriverà il Lamezia Terme, secondo per lungo tempo e ora lontano ben 15 punti; proprio in occasione del match di andata, il Locri vincendo 3-1 in terra lametina agganciò il secondo posto, perdendolo poi solo alla 19^ ma riafferrandolo subito dopo per non lasciarlo più.

Calendario Locri

16/04 Locri-Lamezia Terme

23/04 Acireale-Locri

30/04 Locri-Sancataldese

07/05 Real Aversa-Locri

VIBONESE (45 punti)

Quando tutto sembrava sfumato, la Vibonese si è ritrovata tornando in corsa per un piazzamento playoff. I rossoblù hanno attraversato un mese di risultati nefasti, iniziato il 28 gennaio con la sconfitta interna contro il Catania; a quello stop ne sono seguiti addirittura altri 4: Mariglianese, Locri, Paternò e Città di Sant’Agata. A spezzare la maledizione arrivò il 5 marzo il pareggio di Cittanova, risultato che diede il via alla rincorsa frenetica di una Vibonese in ascesa, vittoriosa contro Canicattì, Lamezia e Acireale, prima del pareggio pre-pasquale di San Cataldo. I rossoblù sono arrivati in salute a questa volata per quarto e quinto posto (posizione attualmente occupata), l’obiettivo è alla loro portata; possibile match-chiave il 30 aprile, lo scontro diretto contro il Trapani che al momento è quarto con un punto di vantaggio.

Calendario Vibonese

16/04 Vibonese-Real Aversa

23/04 Pol. Santa Maria-Vibonese

30/04 Vibonese-Trapani

07/05 Ragusa-Vibonese

LAMEZIA TERME (42 punti)

Un girone di ritorno da incubo per il Lamezia Terme, scivolato in 13 giornate dal secondo al settimo posto e con appena 10 punti conquistati, una miseria per la squadra che avrebbe dovuto mettere i bastoni tra le ruote al Catania. Senza dubbio la consapevolezza, già a metà stagione, che il campionato fosse saldamente in mano agli etnei, può aver influito sul rendimento della squadra, così come l’impegno in Coppa Italia che era diventato l’obiettivo principale del Lamezia, sfumato però in semifinale. Tuttavia non si possono spiegare così i risultati disarmanti del 2023, con l’ultima vittoria che risale al 5 febbraio contro il Real Aversa; da allora la squadra di De Luca, subentrato il 23 gennaio a Novelli, ha raccolto appena 3 pareggi a fronte di 5 sconfitte, le ultime 3 consecutive e senza neppure un gol segnato. Il quinto posto dista solo 3 lunghezze, i playoff sono ancora alla portata, ma in questo mese di gare che resta da vivere, servirà ritrovare la brillantezza del Lamezia Terme visto nella prima parte della stagione.

Calendario Lamezia Terme

16/04 Locri-Lamezia Terme

23/04 Lamezia Terme-Paternò

30/04 Città di Sant’Agata-Lamezia Terme

07/05 Lamezia Terme-Cittanova

(1^ parte – continua)