Reggina, Loiacono: “Adesso c’è bisogno di tutti, vogliamo fare un gran finale di stagione”

Capitan Giuseppe Loiacono, schierato titolare per la prima volta in stagione nell’ultimo match contro il Venezia, è intervenuto in conferenza stampa questo pomeriggio al Sant’Agata. Il difensore amaranto ha commentato la sua prestazione e ha parlato del periodo di crisi affrontato dalla Reggina in questa seconda parte di stagione:

“Quella di lunedì è stata la mia prima gara da titolare dopo quella giocata lo scorso anno a fine stagione con il Brescia. Un calciatore che non gioca, anche inconsciamente, si abbatte. La parte più difficile del nostro lavoro è restare sul pezzo, di non mollare mai, e mister Inzaghi è stato bravo a tenerci tutti sempre sulla corda. La gara con il Cagliari è stata un’ ulteriore batosta per il gruppo, eravamo entrati in un tunnel dal quale sembrava impossibile uscire, ma l’impegno c’è sempre stato. Questo gruppo ha tanti leader in squadra, è la nostra forza, ci siamo ricompattati e finalmente sono tornate anche le vittorie. Adesso c’è bisogno di tutti, è importante fare un grande finale di stagione“.

Loiacono si è poi soffermato sul Benevento, prossimo avversario della Reggina in campionato: “Il Benevento è una squadra forte, organizzata, che sabato si giocherà un’intera stagione. Loro hanno giocatori forti ed esperti, concentrazione e pazienza sono gli ingredienti per fare una grande partita. Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore”.

s.r.