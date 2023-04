Caso Reggina, anticipata l’udienza davanti al TFN: si terrà il 13 aprile

L’udienza che vedrà la Reggina di fronte al Tribunale Federale Nazionale per affrontare il tema dei mancati pagamenti dei mesi scorsi è stata anticipata da lunedì 17 a giovedì 13 aprile. La decisione è stata presa per cercare di accorciare i tempi ed impattare il meno possibile sul calendario della stagione di Serie B, in particolar modo su quello dei playoff.

Il processo di primo grado si svolgerà a Roma alle ore 11:30 e, nel caso di un’eventuale penalizzazione, la società di Via delle Industrie potrà ricorrere in secondo e terzo grado, nel tentativo di far decadere la sanzione. Qualora tutti i ricorsi dei calabresi dovessero essere respinti non è da escludere la possibilità che la Reggina si rivolga direttamente al Tar dopo il 19 Maggio.

s.r.