Coppa Calabria, la Saint Michel alza al cielo il suo primo storico trofeo

Sul manto erboso del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, che ha ospitato per la prima volta in assoluto l’atto conclusivo della manifestazione, la Saint Michel conquista la 44° edizione della Coppa Calabria. Sotto una pioggia incessante, la compagine di Gioia Tauro supera il Mirto Crosia per 1-0 grazie al gol dell’argentino Mauro Buono al trentanovesimo minuto della prima frazione di gioco. Gara maschia, terreno allentato dalle condizioni climatiche, ma decisa dalla conclusione dalla distanza del numero 16 giallonero, con la sfera che tocca il terreno di gioco viscido e prende velocità non dando scampo all’estremo difensore biancoceleste Aversa. Un minuto prima della rete decisiva, il Mirto Crosia era andato vicinissimo al vantaggio con Zangaro, il cui calcio di punizione usciva di un soffio alla destra di Panuccio, dando anche l’illusione ottica della rete. Secondo tempo senza grandi sussulti, gioco spezzettato e Saint Michel che riesce a terminare la gara con la porta inviolata. Primo trofeo nella storia della compagine gioiese, che festeggia davanti ad una nutrita rappresentanza di tifosi in festa.

MIRTO CROSIA-SAINT MICHEL 0-1 (pt 0-1)

MIRTO CROSIA: Aversa, Tedesco A., Curia, Pedace, Granata, Carone, Curatelo (66’ Spataro), Tedesco D., Zangaro, Faraco (59’ De Giacomo), De Vincenti. All. Mingrone

SAINT MICHEL: Panuccio, Angilletta, Tripodi (71’ Romano), Reitano, Saccà, Artuso, Corica, Alderete (71’ Deleo), Buono, Stillitano, Mantegna. All. Mammoliti

ARBITRO: Sig. Simone Tursi (sez. Rossano)

ASSISTENTI: Sig. Michele La Rosa (Sez. Vibo Valentia) e Sig. Gianluca Vommaro (Sez. Paola)

MARCATORI: 39’ pt Buono (SM)

NOTE: Ammoniti: Tedesco D., Faraco, Spataro (MC), Tripodi, Saccà, Corica, Alderete (SM)

Fonte testo e foto: crcalabria1.it