Dilettanti, Under 19: sarà Gioiosa-Gioiese in semifinale, Gallico Catona eliminato

Momento della stagione fantastico per la Gioiese, che dopo aver festeggiato domenica la vittoria del campionato di Eccellenza con due gare di anticipo, a distanza di 48 ore ha celebrato il raggiungimento delle semifinali del campionato Under 19 grazie alla vittoria ottenuta in casa dei vicecampioni in carica del Gallico Catona.

Le due squadre erano inserite nell’unico triangolare in programma per i quarti di finale, ed entrambe erano giunte al confronto del “Lo Presti” dopo aver affrontato il Bocale: il 21 marzo al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro vittoria della Gioiese per 6-1 con le doppiette di Romano e Davide Mercurio e le reti di Bineti e Iannello, dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato da Cento; il 28 marzo al “Pellicanò” doppio vantaggio sprecato dal Gallico Catona, le reti nel primo tempo di Bordo e Giovanni Gatto rimontate nella ripresa dal Bocale con Cento e Pagano per il definitivo 2-2. Al confronto finale i rossoblù si sono presentati con l’obbligo di vincere, ma i viola, ai quali sarebbe bastato il pari, si sono comunque imposti per 2-1, i gol di Romano e Benkhalqui intervallati dal pari momentaneo di Giovanni Gatto.

La Gioiese vola dunque in semifinale dove affronterà il Gioiosa Jonica, un esito inatteso dopo i primi 90′ del doppio confronto con lo Sporting Catanzaro Lido che si era imposto per 4-1. La compagine biancorossa ha approcciato con la giusta mentalità la sfida di ritorno, imponendosi con un perentorio 6-0 e ribaltando il punteggio dell’andata; grandi protagonisti sul tabellino dei marcatori alcuni dei calciatori impegnati anche in Eccellenza: doppietta per Tromba e reti di Cecere, Matrisciano, Ientile e Del Gaudio.

L’altra semifinale vedrà contrapporsi i campioni in carica della Morrone, ancora in gioco per difendere il titolo e vittoriosa per 1-0 in casa del Villaggio Europa Rende dopo aver vinto anche l’andata 2-0, e il PraiaTortora, capace di ribaltare la sconfitta subita a Rende per 2-0 con un 3-0 che vale l’accesso al penultimo atto del torneo.