Verso Perugia-Reggina, Inzaghi: “Tutto è ancora nelle nostre mani”

Alla vigilia di Perugia-Reggina, recupero della 29^ giornata in programma al “Renato Curi” mercoledì 5 aprile, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi ha presentato la sfida attraverso i canali ufficiali del club.

“Dobbiamo ripartire dalla nostra gente rimasta a cantare per un’ora dopo la partita, ma anche da una buonissima prestazione, chiaro che dobbiamo cambiare il risultato. Ci attende una partita importantissima, un recupero che è un match-point, ci permetterebbe di andare in una posizione molto buona, è il momento di riprendere a far punti, mi auguro di vedere un grande spirito come l’altra sera. Ci attendono otto finali, speriamo di giocarle al meglio, è tutto ancora nelle nostre mani e domani dovremo fare un grande balzo in classifica. Mi auguro che la squadra vada a cercare la vittoria con tutte le sue forze. Il Perugia di Castori è un avversario temibile da affrontare su un campo difficile, nutro grande stima nei loro confronti, tuttavia degli avversari deve importarci poco, dobbiamo portare a casa più punti possibili. Indisponibili? Dovremo rinunciare a Pierozzi e Majer, partiremo in 24 perché Menez è in dubbio, domattina vedremo come starà, ma in campo andrà solo chi è al 100% poiché lunedì giocheremo di nuovo e abbiamo bisogno di trovare risultati positivi.”