Serie B, il Giudice Sportivo: tre calciatori della Reggina finiti in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in riferimento alle gare della 31^ giornata giocata lo scorso weekend, fermando per un turno 11 calciatori, mentre per due giornate è stato squalificato Filippo Scaglia del Como. Salteranno invece solo il turno di Pasquetta: Lorenzo Simic dell’Ascoli, Gennaro Acampora e Mattia Viviani del Benevento, Andrea Papetti e Tom Van De Looi del Brescia, Gabriele Zappa del Cagliari, Domenico Frare del Cittadella, Tommaso D’Orazio del Cosenza, Stefano Sturaro del Genoa (al quale è stata anche comminata un’ammenda di € 10.000,00), Adrian Bernabè Garcia del Parma e Alessandro Celli del Sudtirol. Due giornate di squalifica anche per Paolo Vanoli, tecnico del Venezia che lunedì prossimo sarà di scena al “Granillo”.

Per quanto riguarda la Reggina, la sfida di Genoa ha portato ben tre calciatori amaranto in diffida: Jeremy Menez ha rimediato la sua nona ammonizione stagionale, mentre Michele Camporese ed Azevedo Hernani sono arrivati a quota quattro. Al “Ferraris” ha inoltre ricevuto l’ottavo giallo Riccardo Gagliolo, il sesto invece Thiago Cionek.