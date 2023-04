Perugia-Reggina, i precedenti tra Castori e Inzaghi: bilancio favorevole al tecnico marchigiano

Contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato è arrivata per la Reggina l’ennesima sconfitta di un girone di ritorno fin qui fallimentare. Nonostante la sconfitta di misura la squadra amaranto ha dimostrato quantomeno di essere ancora viva, come sottolineato da Filippo Inzaghi che ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi nel dopo gara della sfida del Marassi. Sui propri canali social il tecnico ha sostenuto ulteriormente questa tesi, invitando gli stessi tifosi a credere nell’obiettivo dei Playoff: “Mancano otto finali e dobbiamo continuare a fare più punti possibili per continuare a restare tra le prime otto. Ripartiamo dalla bella prova contro il Genoa”. D’ora in avanti ulteriori passi falsi potrebbero risultare fatali e fondamentale sarà ritornare a fare punti il prima possibile, magari proprio a partire dal recupero contro il Perugia.

I PRECEDENTI TRA I DUE TECNICI

Relativamente ai precedenti ufficiali tra Filippo Inzaghi e Fabrizio Castori, il bilancio sorride leggermente a favore del tecnico dei biancorossi, che ha vinto 2 volte contro il solo successo dell’ex campione del mondo. Quella di mercoledì sera sarà la quarta sfida tra i due allenatori: la prima risale al 27 gennaio 2018 (23’ giornata di Serie B) con il Venezia di Superpippo che vinse 1-0 contro il Cesena grazie alla rete di Geijo al 71esimo. Castori si prese la sua personale rivincita il 13 luglio 2020 (34’ giornata di Serie B) quando il suo Trapani rifilò due reti al Benevento di Inzaghi (gol di Pagliarulo e Coulibaly). Il terzo incrocio, avvenuto proprio nella gara d’andata del campionato in corso, ha visto la formazione umbra sbancare il Granillo per 2-3 grazie alla doppietta di Melchiorri e al gol di Di Serio.

SANTO ROMEO