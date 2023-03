Serie D, il Cittanova non molla: Franco Viola può ancora acciuffare la salvezza

La svolta tecnica arrivata prima della sosta della scorsa settimana in casa Cittanova, è la dimostrazione che il club giallorosso non vuole mollare la presa e che crede ancora nella salvezza.

Franco Viola, chiamato a sostituire Danilo Fanello in panchina, ha davanti a sé 6 partite dalle quali provare a raccogliere quanti più punti possibili, senza fare calcoli e ragionamenti, pensando ad una partita per volta. La travagliata stagione del Cittanova, iniziata la scorsa estate con un’iscrizione al campionato insperata e per il rotto della cuffia, si era manifestata con un avvio di campionato disastroso, 4 punti nelle prime 9 giornate e l’esonero del tecnico Angelo Galfano. Al suo posto era arrivato mister Fanello, chiamato a debuttare contro il Catania, a punteggio pieno e sempre a segno fino a quel momento, ma che al “Morreale-Proto” impattò contro l’orgoglio di un Cittanova d’acciaio capace di strappare lo 0-0.

Iniziò in quel momento la risalita di un Cittanova che aveva molto terreno da recuperare, un distacco però colmato entro la sosta natalizia grazie a 7 risultati utili di fila (3 vittorie, tutte in trasferta, e 4 pareggi). Tuttavia, la grande rincorsa perse slancio nel girone di ritorno: una sola vittoria, l’unica ottenuto finora in casa, il 22 gennaio contro il Real Aversa, 4 pareggi e 6 sconfitte, per un totale di appena 7 punti conquistati in 11 gare nel 2023, contro i 13 in 8 incontri del 2022. Per dovere di cronaca, vanno ricordati i moltissimi punti persi dai giallorossi nei minuti di recupero, episodi determinanti che hanno indotto l’attuale classifica.

Mister Viola partirà dal penultimo posto con 24 punti, a -4 dai playout e a -8 dalla salvezza diretta, che in linea teorica sarebbe ancora alla portata, ma come detto in precedenza, fare calcoli potrebbe essere controproducente, il Cittanova deve pensare a se stesso e a far quanti più punti nelle ultime 6 giornate, a cominciare da domenica a Locri, contro la strabiliante squadra di mister Mancini che occupa la seconda posizione. Giovedì 6 aprile al “Morreale-Proto” ci sarà una di quelle sfide vitali, da dover vincere ad ogni costo: lo scontro diretto con il Paternò (attualmente a +4). Seguirà poi la trasferta di Sant’Agata di Militello contro l’attuale terza in classifica, il 16 di aprile, mentre sette giorni più tardi altro impegno lontano da casa e altro scontro diretto in quel di Castrovillari, dove mister Viola ha lasciato splendidi ricordi; ultimo impegno casalingo il 30 aprile contro il Canicattì (allo stato attuale ancora in lotta per la salvezza), infine chiusura a Lamezia Terme. Solo allora, il 7 di maggio, si potranno fare i conti e capire il destino di un Cittanova che comunque non si arrende.