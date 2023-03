Reggina, Crisetig a TuttoMercatoWeb: “Questa piazza vive il calcio in modo unico”

Lorenzo Crisetig, uno dei calciatori da più anni a Reggio Calabria (questo è il terzo), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Nel corso dell’intervista sono stati toccati un po’ tutti gli argomenti del momento, anche se in primis il centrocampista amaranto ha mandato un augurio, da parte di tutta la squadra, a mister Filippo Inzaghi e alla sua compagna, per la nascita della piccola Emilia.

Venendo al calcio, Crisetig ha fatto il punto sull’attuale situazione della Reggina: “Quando perdi 8 partite su 10 capisci che qualcosa non funziona più come prima, pur fornendo quasi sempre delle buone prestazioni che però non sono state sufficienti; la sconfitta con il Cagliari rientra tra le nostre prestazioni peggiori, siamo dispiaciuti per i quasi 17 mila tifosi che sono venuti a sostenerci. Proveremo a sfruttare la sosta per risollevarci a Genova, nostro unico obiettivo al momento, non possiamo pensare ad altro se non ad una partita per volta. Abbiamo le potenzialità per vincere in ogni situazione, ho la massima fiducia su questo gruppo, la squadra e la società sono unite e questa è una di quelle piazze che vive il calcio in modo unico. Il Genoa è una squadra costruita per vincere, ma non ci deve interessare, pensiamo a noi stessi e a ritrovare la compattezza necessaria per regalare una vittoria ai tifosi. Il futuro di Fabbian? Non mi permetto di dire nulla, ma mi sento di poter dire che è un gran giocatore e un bravissimo ragazzo.”

Nel corso dell’intervista con Crisetig si è toccato, e non poteva essere altrimenti, l’argomento riguardante la situazione societaria: “Questi argomenti non ci hanno minimamente toccato, la società è stata presente fin dal primo giorno, ci ha fornito tutto ciò di cui avevamo bisogno e gli stipendi sono arrivati sempre con la massima puntualità.”