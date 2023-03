Serie B, i risultati della 30^ giornata e la nuova classifica

Ultime News

La Reggina comunica che, in accordo con l’area tecnica, la squadra domani mattina si allenerà, cancellando così il previsto riposo. Nei giorni successivi, invece, il gruppo amaranto resterà in ritiro presso il centro...

Il poker inflitto dal Cagliari alla Reggina è risultato pesante, non solo per il risultato ma anche per la prestazione opaca della squadra, che al termine dell’incontro ha raggiunto il Centro Sportivo Sant’Agata, il...

Al termine di Reggina-Cagliari, terminata con il punteggio di 0-4, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Filippo Inzaghi. “Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato e lo stadio pieno, dovevamo fare di...

Al termine di Reggina-Cagliari, terminata con il punteggio di 0-4, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei sardi Claudio Ranieri. “Bisogna far bene, ogni partita va studiata e sudata, la Reggina ha un buon...

SERIE BKT, 30ª GIORNATA REGGINA-CAGLIARI 0-4 Marcatori: 12′ Lapadula (C), 44′ rig. Lapadula (C), 63′ rig. Mancosu (C), 93′ Zappa (C). Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara;...