Reggina-Cagliari, le pagelle: un disastro sotto ogni aspetto

Una partita da incubo per la Reggina, che tra decisioni arbitrali controversi e i propri evidenti limiti, soprattutto mentali, crolla sotto i colpi del Cagliari che passa 4-0 al “Granillo”. Le pagelle di RNP.

Colombi 5 – Compie un mezzo miracolo prima del vantaggio di Lapadula, prende quattro gol senza avere colpe; paradossalmente compie solo un’altra parata in tutto il match.

Pierozzi 4,5 – Si perde l’avversario due volte (forse in entrambi i casi su giocate irregolari) per altrettanti gol del Cagliari; è sfortunato sul rimpallo che porta al secondo penalty.

Camporese 4 – Giornata completamente negativa, Lapadula è immarcabile, causa il rigore del raddoppio.

Gagliolo 4,5 – Prova a tenere a galla una difesa in costante difficoltà ma non ci metta la consueta personalità, appare spaesato.

Di Chiara 4,5 – Tenta di tappare una falla coprendo su Lapadula in occasione del primo gol, con poca fortuna; tanta spinta ma poche idee.

Fabbian 4,5 – Appannato, sgomita in mezzo e si getta in area a caccia di palloni alti, ne spreca un paio davvero ghiotti, in avvio di ripresa costringe Radunovic ad un miracoloso intervento. Dall’81’ Bondo sv.

Crisetig 4,5 – Parte bene nella gestione del ritmo, ma dopo lo svantaggio sembra perdere l’equilibrio, non riesce ad imprimere il cambio di ritmo ad una squadra che per lunghi tratti si ritrova senza un faro.

Majer 5 – Si vede pochissimo, non ha il consueto mordente, commette errori assolutamente non da lui. Dal 46′ Strelec 4,5 – Presenza impalpabile per tutto il secondo tempo.

Canotto 4,5 – Si accende due o tre volte nella prima mezz’ora, si divora l’immediato pareggio da ottima posizione, poi sparisce. Dal 46′ Cicerelli sv, dal 54′ Gori 5,5 – Entra bene in partita al posto dello sfortunato compagno, lotta su ogni pallone, va vicino al gol ed è l’ultimo ad arrendersi.

Menez 4,5 – Lo si vede dappertutto ma con scarsi risultati, i suoi guizzi portano raramente a situazioni potenzialmente pericolose. Dal 65′ Liotti 5 – Un ingresso che non cambia l’inerzia del match.

Rivas 4 – Parte a razzo dimostrandosi in palla e ispirato, poi Zappa gli prende le misure e l’honduregno s’incarta su stesso; nella ripresa, spostato a destra, diventa un ectoplasma.

Mister Inzaghi 5 – La Reggina non brilla anche se prova a fare il suo contro un ottimo Cagliari, premiato anche dagli episodi che indirizzano la partita. Il centrocampo amaranto soffre dannatamente ma dopo lo svantaggio c’è una immediata reazione che porta a creare almeno tre buone occasioni. Dopo la sfuriata infruttuosa gli ospiti la rimettono sul colpo su colpo senza rischiare ulteriormente, trovando invece il rigore del raddoppio. Nella ripresa, oltre ad una chance per Fabbian e una per Gori, il Cagliari non rischia mai, riuscendo poi a passeggiare sulle macerie di una Reggina mentalmente crollata.