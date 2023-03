Eccellenza, l’anticipo: il Gallico Catona piega nel finale il Brancaleone

Il 2006 Giovanni Gatto entra e decide il match con un assist per Takyi e un gol in contropiede

Tre punti d’oro per il Gallico Catona che nell’anticipo della 25^ giornata di Eccellenza ha battuto 2-0 il Brancaleone, alla prima sconfitta nel girone di ritorno. La squadra di mister Barillà ritrova la vittoria colpendo due volte nel quarto d’ora finale, conquistando un successo di vitale importanza nella corsa salvezza.

A far pendere l’ago della bilancia dalla parte del Gallico Catona ci ha pensato il più giovane in campo, Giovanni Gatto, classe 2006, entrato nella ripresa. Al 78′ pennella un traversone perfetto per la testa di Takyi; all’87’ mette al sicuro il risultato quando servito sul filo del fuorigioco, salta l’ultimo difensore e poi batte sull’uscita il portiere ospite, siglando il suo secondo gol in Eccellenza (il primo contro l’Acri).

Foto di copertina: Mimmo Scappatura