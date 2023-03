Reggina, stabilite le date e gli orari per i match dalla 32^ alla 36^ giornata

Ultime News

La gara tra Perugia e Reggina, in programma domani allo stadio Renato Curi e valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie BKT, è stata rinviata a data da destinarsi vista l’ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023...

Reggina

Sabato pomeriggio trasferta a Perugia per la Reggina, chiamata a reagire dopo gli ultimi risultati; mister Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. “Bisogna sempre vedere come si perdono le partite, non...