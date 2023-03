Verso Perugia-Reggina, Inzaghi: “Giocheremo le ultime 10 gare con il sorriso”

Sabato pomeriggio trasferta a Perugia per la Reggina, chiamata a reagire dopo gli ultimi risultati; mister Filippo Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa.

“Bisogna sempre vedere come si perdono le partite, non ero pazzo quando ho chiesto tre anni di contratto, c’è da fare un percorso e i momenti difficili possono starci. Questa squadra ha fatto molto bene, siamo dispiaciuti per le ultime sconfitte, cerco di difendere i calciatori anche dal fuoco amico, non mi piace la ricerca di un colpevole, prendetevela con me e lasciate stare i ragazzi che si stanno giocando un sogno, perché questo era a inizio stagione. Siamo realisti ma bisogna remare tutti dalla stessa parte, ogni tanto leggo qualcosa che non mi piace ma andando in giro vedo che la gente di Reggio ama questa squadra. La curva è stata fantastica anche sabato, incitandoci per tutta la partita e applaudendo alla fine una squadra che ha giocato alla pari e che meritava di andare in vantaggio. Ripartiamo da queste certezze, vogliamo ritrovare la vittoria ma restano dieci sfide e dobbiamo ripartire da zero per invertire la rotta. Su 28 partite abbiamo sbagliato solo Cosenza, il primo tempo di Venezia e il secondo con il Frosinone; a fine stagione vedremo chi si meriterà di rimanere alla Reggina, ho le idee sempre più chiare ma non ci mettiamo in discussione per aver perso una partita. Sui 20 calciatori nuovi arrivati quest’anno, il 70-80% abbiamo centrato quel che volevamo; a giugno metteremo calciatori importanti per costruire una mentalità vincente, cresceremo tutti e questa è la strada giusta. Ci sono episodi non dipesi da noi, avremmo 4-5 punti in più; ci sono errori nostri come li commettono tutti. Al momento succede il contrario rispetto all’andata, ma non andiamo dietro a fortuna e sfortuna, noi pensiamo a giocarcela e sabato affrontiamo una squadra che all’andata ci ha creduto problemi. Ho detto alla squadra di giocarci queste 10 partite con il sorriso, perché se ci avessero detto a inizio anno che saremmo stati a questo punto, in pochi ci avremmo creduto. Se saremo bravi questo percorso negativo ci renderà più forti; più delle parole va rimarcato l’atteggiamento che ha avuto Menez sabato, le parole contano poco, la differenza la fa chi lotta fino alla fine e suda la maglia. Quando non prendevamo gol era perché eravamo compatti, continuiamo a non subire molto ma è anche vero che non possiamo cambiare veste spesso, dobbiamo essere bravi a non concedere quelle situazioni che possono costarci il gol. Qualche pareggio in più ci avrebbe fatto bene, ma in campo andiamo per vincere; chiaro che certe gare bisogna gestirle e l’anno prossimo saremo in grado di farlo. Majer? Dai dati fisici e tecnici sta bene e mi piace molto, all’andata giocava da Champions League, se avesse giocato sempre così non sarebbe alla Reggina, in quel ruolo è stato finora tra i migliori del campionato. A Perugia speravo di poter portare Ricci ma lo attendiamo in settimana; manche anche Cionek per squalifica. Obi? Dovrebbe tornare tra 10-15 giorni, viene anche lui da un infortunio complicato, vedremo in condizioni sarà. Il Perugia? Gioca un po’ diverso rispetto all’andata, bisognerà giocare molto sulle seconde palle, sarà una partita sporca; non avevo dubbi che Castori l’avrebbe risollevata.”