Reggina-Parma, le pagelle amaranto: Menez l’unico a provarci

Il gol di Vazquez regala la vittoria agli ospiti e condanna la Reggina all’ennesima sconfitta

Colombi 6 – Nel primo tempo si fa trovare pronto in tutte le azioni offensive degli ospiti, nella seconda frazione di gioco va a vuoto sul cross di Ansaldi che porta alla rete del vantaggio.

Pierozzi 5,5 – Si trova davanti ad un avversario ma non si fa intimorire, timido in zona offensiva. Dal 71’ Cicerelli 5 – Il suo ingresso in campo non cambia la sorte degli amaranto, fa poco e nulla.

Cionek 5 – Troppo teso durante tutto il primo tempo, l’ammonizione costringe Inzaghi a farlo uscire dal campo. Dal 45’ Camporese 5,5 – Fa il compitino che gli viene assegnato da Inzaghi senza eccellere o commettere gravi errori.

Gagliolo 5 – Colpevole principale del gol che porta al vantaggio degli emiliani.

Di Chiara 5 – Insieme a Gagliolo dimentica di marcare Vazquez e possono solo guardarlo andare in rete, commette un errore che poteva portare alla rete del 2-0 per gli ospiti, come Pierozzi non si sgancia mai in fase offensiva.

Fabbian 5 – Lavora tanto e cresce con il passare dei minuti, i suoi inserimenti impensieriscono leggermente la retroguardia avversaria.

Hernani 6 – Leggermente più impreciso rispetto ad altre partite ma fondamentale nel centrocampo di Inzaghi, si vede spesso in zona offensiva senza esser mai incisivo Dal 83 Galabinov SV

Majer 6 – Come Hernani sembra essere più impreciso, stringe i denti fine al triplice fischio nonostante l’evidente stanchezza

Menez 6,5 – Qualità, intelligenza, imprendibile quando gioca nello stretto, illumina grazie ai suoi lampi da fuoriclasse, tutto ciò però non basta agli amaranto per trovare la rete.

Strelec 5 – Tocca pochi palloni e sfiora la rete prendendo un palo, nel complesso una prestazione discreta. Dal 62’ Gori 5 Non riesce a esser decisivo.

Rivas 6 – Si ritrova spesso a fare la doppia fase e correre per tutta la fascia, ripiega bene in fase difensiva e grazie alle sue accelerazioni mette in difficoltà la retroguardia Emiliana ma non basta per andare in vantaggio Dal 62’ Canotto 5 Si addormenta sull’azione del gol di Vazquez non raddoppiando su Ansaldi.

Mister Inzaghi 5 – Crisi di idee e una squadra non gira più come prima, la preparazione atletica iniziata in ritardo non aiuta e la sesta sconfitta su sette partite testimoniano un momento no di punti e di atteggiamento.

CARMELO ZAMPAGLIONE