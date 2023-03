Verso Reggina-Parma, i convocati di Pecchia: presenti gli ex Charpentier e Delprato

Tra gli emiliani figurano gli ex Charpentier e Delprato; ci sarà anche Buffon

Sono 24 i calciatori convocati da Fabio Pecchia per la trasferta del suo Parma al “Granillo” contro la Reggina, in uno dei due anticipi della 28^ giornata di Serie B, in programma sabato 4 marzo.

Portieri: 1 Buffon, 22 Chichizola, 40 Corvi.

Difensori: 14 Ansaldi, 4 Balogh, 39 Circati, 25 Cobbaut, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 3 Osorio, 47 Zagaritis.

Centrocampisti: 16 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 24 Juric, 19 Sohm.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 45 Inglese, 98 Man, 10 Vazquez, 17 Zanimacchia.