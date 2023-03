Promozione, omologato il risultato di Sporting CZ Lido-Archi: la classifica aggiornata

Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato del match disputato sabato tra Sporting Catanzaro Lido e Comprensorio Archi, valido per la 23^ giornata del Girone B di Promozione. L’incontro risultava sospeso, intorno al 90′, a causa di una rissa scoppiata tra le due panchine, quando il punteggio era di 2-2. Tuttavia, fatta eccezione per delle sanzioni economiche comminate dal Giudice Sportivo ad entrambe le società per lo spiacevole episodio e la squalifica di 5 turni del calciatore Tegano dell’Archi, reo, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del C. R. Calabria, di “avere, a seguito del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, colpito con calci e pugni i componenti della panchina della squadra avversaria causando “una colluttazione” tra alcuni componenti di entrambe le squadre”, non sono stati presi altri provvedimenti.

L’incontro, che a seguito di questo episodio non è più ripreso, è stato dunque considerato concluso dal direttore di gara e omologato con il risultato di 2-2. Grazie a questo pareggio, l’Archi resiste al quinto posto, mantenendo 3 lunghezze proprio nei confronti dello Sporting Catanzaro Lido.

Classifica

53 Vigor Lamezia

49 Palmese

46 San Giorgio

45 Ardore

41 Archi

38 Sporting

35 Cinquefrondese

31 Capo Vaticano

30 Deliese

26 Bivongi Pazzano

22 Atl. Maida

22 Roccella

21 Africo

20 Melicucco

18 Melito

17 Ravagnese