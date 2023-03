Serie B, Lucarelli torna alla Ternana e riparte da un pari a Palermo

Prosegue incessante la danza delle panchine in Serie B, che nonostante il turno infrasettimanale ha visto aggiornarsi ancora il numero degli esoneri. Già la scorsa settimana si era registrato il quarto cambio di rotta in casa Brescia, con Davide Possanzini, tecnico della Primavera promosso da pochissimo alla guida della Prima Squadra, era stato a sua volta sostituito da Daniele Gastaldello, che in quattro giorni ha visto i suoi perdere in casa contro il Bari 0-2 e pareggiare a Cittadella 0-0, quest’ultimo certamente un risultato incoraggiante visto il recente rendimento dei veneti.

Nel turno infrasettimanale è invece arrivato un nuovo esordio sulla panchina della Ternana per Cristiano Lucarelli, esonerato dopo la 14^ giornata e richiamato 12 giornate più tardi al posto di Andreazzoli, con le Fere in grandi difficoltà non solo in campo ma anche fuori, visti i rapporti già burrascosi e ora definitivamente spezzati tra la tifoseria e il vulcanico presidente Stefano Bandecchi, il quale sta cercando un acquirente per il club umbro. Per Lucarelli, appena insediatosi nuovamente sulla panchina rossoverde che già era stata sua, è arrivato uno 0-0 a Palermo.

Il turno infrasettimanale ha anche portato la Spal ad occupare in solitaria l’ultima posizione. Per il momento la cura Oddo, terzo allenatore stagionale dopo Venturato e De Rossi, non ha portato i risultati sperati ma per il momento l’ex terzino di Lazio e Milan resta al proprio posto; ad essere esonerato quest’oggi è stato invece il direttore dell’area tecnica Fabio Lupo, mentre il club ferrarese ha rinnovato la propria fiducia nei confronti del direttore sportivo Armando Ortoli.

Tutti gli avvicendamenti in panchina fino alla 27^ giornata:

Ascoli: Cristian Bucchi fino alla 23^; dalla 24^ Roberto Breda

Benevento: Fabio Caserta fino alla 6^; dalla 7^ alla 23^ Fabio Cannavaro; dalla 24^ Roberto Stellone

Brescia: Pep Clotet fino alla 18^; dalla 19^ alla 20^ Alfredo Aglietti; dalla 21^ alla 23^ Per Clotet; dalla 24^ alla 25^ Davide Possanzini; dalla 26^ Daniele Gastaldello

Cagliari: Fabio Liverani fino alla 18^; Roberto Muzzi per la 19^; dalla 20^ Claudio Ranieri

Como: Giacomo Gattuso fino alla 4^; dalla 5^ Moreno Longo

Cosenza: Davide Dionigi fino all’11^; dalla 12^ William Viali

Genoa: Alexander Blessin fino alla 15^; dalla 16^ Alberto Gilardino

Perugia: Fabrizio Castori fino alla 6^; dalla 7^ alla 9^ Silvio Baldini; dalla 10^ Fabrizio Castori

Pisa: Rolando Maran fino alla 6^; dalla 7^ Luca D’Angelo

Spal: Roberto Venturato fino all’8^; dalla 9^ alla 24^ Daniele De Rossi; dalla 25^ Massimo Oddo

Sudtirol: Leandro Greco fino alla 3^; dalla 4^ Pierpaolo Bisoli

Ternana: Cristiano Lucarelli fino alla 14^; dalla 15^ alla 26^ Aurelio Andreazzoli; dalla 27^ Cristiano Lucarelli

Venezia: Ivan Javorcic fino all’11^; Andrea Soncin per la 12^; dalla 13^ Paolo Vanoli