Serie B, il Giudice Sportivo: sanzione economica per la Reggina

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 27^ giornata disputate tra martedì e mercoledì, fermando quattro calciatori per un turno. Si tratta di Marcel Buchel dell’Ascoli, Tommaso Silvestri del Modena, Claudio Gomes del Palermo e Lautaro Valenti del Parma, quest’ultimo unico espulso di giornata e che dunque salterà la trasferta degli emiliani al “Granillo”.

Per quanto riguarda la Reggina, Jeremy Menez ha rimediato dalla panchina la sua sesta ammonizione stagionale; per Lorenzo Crisetig è invece arrivata la quarta che lo porta in diffida, primo giallo per Gabriele Gori. Il club amaranto è stato inoltre punito con un’ammenda di € 8.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e cinque petardi nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bottigliette di plastica.”