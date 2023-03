Ultime News

La Reggina comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a Ivan Franceschini, già collaboratore tecnico amaranto. Il Club ringrazia Francesco Ferraro per il lavoro svolto in questi anni e gli augura i...

Reggina

Esistono partite in cui i pronostici vengono ribaltati e la classifica non conta, Cosenza-Reggina ne è la conferma, allo stadio “San Vito-Marulla” i padroni di casa si impongono per 2-1. Non basta il gol di Gori per gli...