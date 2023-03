I Top e flop di Cosenza-Reggina: il derby di Nasti, Cionek-Terranova disastro finale

Esistono partite in cui i pronostici vengono ribaltati e la classifica non conta, Cosenza-Reggina ne è la conferma, allo stadio “San Vito-Marulla” i padroni di casa si impongono per 2-1. Non basta il gol di Gori per gli amaranto, Nasti subentra e con una doppietta allo scadere ribalta un match che sembrava ormai persa per i rossoblu.

Top – Nasti: Al posto giusto al momento giusto, subentra a Zilli e con una doppietta al 90° e al 92°, grazie ad una rete al volo ribalta la partita e regala la vittoria alla sua squadra.

Flop Terranova – Cionek : Tutto il bene fatto nei 90 minuti viene rovinato sul finale di partita, lasciano entrambi troppa libertà al numero 20 dei rossoblu perdendo la marcatura sia sulla prima che sulla seconda rete.

CARMELO ZAMPAGLIONE