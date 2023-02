Reggina-Modena, Inzaghi: “Una vittoria salutare, il gol del pari mi aveva spaventato”

La Reggina ritrova il successo battendo il Modena 2-1, al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“La vittoria è meritata, siamo partiti bene, nei primi minuti abbiamo approcciato bene e dovevamo segnare di più, al primo tiro abbiamo preso gol che poteva ammazzarci ma abbiamo reagito. Non ero preoccupato, subentra un po’ di paura e sul 2-1 abbiamo rischiato, bravo Colombi ma poteva arrivare il pareggio. Questa vittoria ci fa bene, il pubblico ci dà una grande mano. Menez? Da inizio anno volevamo giocare così, nella prima parte non abbiamo avuto Santander, ma ha fatto benissimo da centravanti, è una soluzione in più; vanno rimarcate le sue rincorse sugli avversari, da capitano vero. Strelec? Ha fatto una grande partita, è giovane e bisogna solo dargli tempo. Dopo una vittoria così uno vorrebbe godersela, ma giocare subito può darci la possibilità di proseguire, cambierò 5 o 6 pedine, entreranno ragazzi forti mentre qualcuno rifiaterà. Dobbiamo continuare a giocare bene, questa è la nostra missione; penso che siamo vicini al primo traguardo fissato, bisogna diventare più concreti, non si può giocare un primo tempo del genere e andare al riposo sull’1-1. Il gol preso mi ha spaventato ma ho cercato di non farlo capire ai ragazzi; questa squadra darà tutta se stessa fino alla fine, dobbiamo incanalare la fortuna dalla nostra parte. Oggi era una partita tosta contro una squadra che ha battuto il Cagliari e quasi sconfitto il Genoa.”