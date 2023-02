Reggina, Menez a Momenti Amaranto: “La stagione più bella da quando sono a Reggio”

Nel corso della trasmissione Momenti Amaranto, in onda su VideoTouring (canale 87 del digitale terrestre), è andata in onda l’intervista realizzata al Centro Sportivo Sant’Agata a Jérémy Ménez. Il calciatore francese ha lanciato messaggi di positività all’ambiente, certo del fatto che il periodo complicato della Reggina passerà presto.

“Non ci aspettavamo questo inizio di 2023. Il calcio, purtroppo, è fatto di momenti positivi e negativi. Nelle ultime uscite siamo sempre stati noi a fare la partita, ad imporre il nostro gioco, ma alla prima occasione utile gli avversari sono andati in gol. C’è serenità all’interno del gruppo e la consapevolezza che con il lavoro e l’impegno che quotidianamente mettiamo in campo, i risultati torneranno a sorriderci“.

Sulla sua esperienza in amaranto e il finale di stagione: “Questa è in assoluto la stagione più bella da quando indosso la maglia della Reggina. Sono contento di ciò che abbiamo fatto nella prima parte di stagione e fiducioso per il prosieguo. Abbiamo bisogno di ritrovare i tre punti per dare una sterzata a questo campionato e finire nel miglior modo possibile“.

Ufficio stampa Reggina 1914