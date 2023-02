Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Fabbian, Modena senza Oukhadda

Il Giudice Sportivo di Serie B ha diramato le proprie decisioni relative alla 25^ giornata giocata lo scorso weekend, fermando per un turno 10 calciatori. Tra gli squalificati troviamo Giovanni Fabbian, espulso nel match perso dalla Reggina a Cittadella; un turno di stop anche per Shady Oukhadda, calciatore del Modena, prossimo avversario degli amaranto sabato al “Granillo”.

Un turno di squalifica anche per: Samuel Giovane e Diomandè Gondo dell’Ascoli, Gianluca Lapadula del Cagliari, Woyo Coulibaly del Parma, Francesco Lisi del Perugia, Gabriel Lunetta del Sudtirol, Francesco Cassata della Ternana e Francis Tessmann del Venezia.

Per quanto riguarda la Reggina, oltre alla squalifica di Fabbian si registra la quarta sanzione, con conseguente diffida, per Thiago Cionek, la sesta ammonizione per Zan Majer, la terza invece per Lorenzo Crisetig. Da segnalare anche i provvedimenti nei confronti di due componenti dello staff amaranto: Giuseppe Branca, espulso e squalificato per un turno “per avere, al termine del primo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale”, e Simone Baggio, fermato fino al 6 marzo 2023 “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferendo espressioni blasfeme, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti; per avere, inoltre, preso a calci la porta dello spogliatoio del Direttore di gara e rivolto ai collaboratori della Procura federale espressioni ingiuriose; infrazioni rilevate anche dai collaboratori della Procura federale.”