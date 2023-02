Top e Flop Cittadella-Reggina: Crociata guida la rimonta

Allo stadio “Tombolato” di Cittadella la Reggina perde 3-2 dopo esser andata negli spogliatoi in vantaggio di due reti ma con un uomo in meno, non bastano le reti di Fabbian e Hernani per vincere, Crociata e Carriero completano la rimonta del Cittadella che porta a casa i 3 punti. Gli amaranto terminano la terza partita di fila in 10 uomini conquistando solo tre punti dall’inizio del 2023.

TOP:

Menez: Con il pallone tra i piedi sorprende gli avversari e fa quello che vuole, fa l’assist ad Hernani dopo un uno due strepitoso, insieme a Rivas mette più volte in difficoltà la retroguardia avversaria, uno dei migliori in campo.

Crociata: Uomo fondamentale nel gioco dei Veneti, prima accorcia le distanze con un tiro eccelso, riscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori pareggiando il risultato, sul finale con un suo assist Carriero segna la rete della vittoria.

CARMELO ZAMPAGLIONE