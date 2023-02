Cittadella-Reggina 3-2, il tabellino: amaranto ribaltati in dieci uomini

Dallo 0-2 del 45' si arriva al 3-2 al 90': gli amaranto buttano via tre punti

Avanti di due gol, gli amaranto restano in dieci uomini per via dell’espulsione di Fabbian (doppio giallo). Il Cittadella pesca il jolly con Crociata al rientro dagli spogliatoi e trova il pari con una sfortunata deviazione sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il gol di Carriero regala i tre punti al Cittadella. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 25ª GIORNATA

CITTADELLA-REGGINA 3-2

Marcatori: 20′ Fabbian (R), 26′ Hernani, 47′ Crociata (C), 67′ aut. Terranova (C), 86′ Carriero (C).

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46′ Magrassi), Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca (63′ Carriero), Mastrantonio (46′ Ambrosino); Crociata; Antonucci, Maistrello (63′ Asencio). In panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello. Allenatore: Edoardo Gorini.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer (55′ Crisetig), Hernani (72′ Lombardi); Canotto (55′ Liotti), Ménez (55′ Gori), Rivas (59′ Loiaconno). In panchina: Aglietti, Colombi, Bondo, Cicerelli, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Antonio Giua di Olbia.

Note – Spettatori 3 918, di cui 928 ospiti. Ammoniti: Majer (R), Branca (C), Fabbian (R), Crisetig (R), Cionek (R), Espulso: al 45′ Fabbian (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 3’pt; 5’st.

Ufficio stampa Reggina 1914