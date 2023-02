Verso Cittadella-Reggina, Inzaghi: “Trasformeremo la rabbia in energia positiva”

Voglia di riscatto e consapevolezza dei propri mezzi. In vista della trasferta sul campo del Cittadella, mister Inzaghi indica la strada per cancellare i recenti risultati negativi.

“Siamo arrabbiati per aver perso partite che non avremmo assolutamente meritato di perdere – sottolinea il tecnico- , ed è ovvio che vogliamo trasformare questa rabbia in energia positiva. Allo stesso modo, dobbiamo mantenere la giusta lucidità per uscire subito da questo momento complicato. Succede a qualsiasi squadra di vivere un periodo no nell’arco di una stagione, di sicuro non saremo noi a ingigantirlo o esasperarlo, perché significherebbe farsi male da soli”.

Oggi come non mai, la fiducia nel gruppo è illimitata. “Un allenatore ha il dovere di analizzare un percorso sotto vari punti di vista. Con riferimento alle ultime partite, siamo consapevoli di dover eliminare alcune disattenzioni che ci sono costate care e di dover concretizzare maggiormente una mole di gioco che non è mai venuta meno. Poi c’è l’aspetto che riguarda i comportamenti, l’attaccamento alla causa. Sotto questo profilo, non posso che ribadire a chiare lettere quanto mi ritengo fortunato ad allenare un gruppo di ragazzi eccezionali, che hanno sempre dato tutto al di là del risultato”.

Sul prossimo avversario. “Il Cittadella è una squadra ostica con alcune individualità interessanti, ma è chiaro che al Tombolato andremo con un solo obiettivo in testa, ovvero portare a casa i tre punti. Per tornare alla vittoria non dobbiamo ragionare come chi si sente favorito, perché la storia della serie B ci dice chiaramente che i favori del pronostico non esistono. L’atteggiamento deve essere quello di chi è pronto a lottare su ogni pallone per dimostrare il proprio valore, ma su questo sono sereno e fiducioso, perché lo abbiamo sempre fatto”.

Ufficio stampa Reggina 1914