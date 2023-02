1^ Categoria, Real Metropolitana macchina da gol che non si arrende mai

La quinta vittoria consecutiva della Real Metropolitana è stata l’esempio migliore di quanta sia elevata la determinazione di Postorino e compagni. Il successo per 4-2 arrivato domenica contro la Bovese è di quelli che trasmettono certezze, soprattutto riguardo al carattere di una squadra che mister Francesco Arcidiaco ha plasmato nel corso dei mesi e che adesso ha probabilmente raggiunto un elevato livello di maturità.

Pochi forse avrebbero creduto a questo quinto successo consecutivo, quando giunti all’intervallo il punteggio era di 0-2 grazie ai gol di Autolitano al 28′ e di Marengo nel recupero della prima frazione. Nella ripresa però, la Real Metropolitana ha riprosto il gioco vivace e di qualità espresso dai suoi interpreti già nelle partite precedenti, riuscendo a compiere una grande rimonta grazie ai gol di Salvatore Lancia, Alessandro Iacono, Marco Laganà e Giuseppe Ferrato.

In questo avvio del girone di ritorno i bianco-oro si sono trasformati in una macchina da gol, ben 13 realizzati in 270′: 4 contro la Pro Pellaro (doppietta di Tonino Postorino e gol di La Cava e Marco Laganà), addirittura 5 in casa della Campese, annichilita già da un poker nella prima frazione (doppietta di Lancia e reti di Tonino Postorino, La Cava e Ferrato). Grazie a questo bottino la squadra di Arcidiaco ha raggiunto a quota 37 il Saint Michel al secondo posto tra gli attacchi più prolifici del torneo, dietro al Bianco che ne ha realizzati 42. E proprio Saint Michel e Bianco precedono la Real Metropolitana in classifica, viaggiando allo stesso ritmo e senza fallire un solo match.

La capolista Saint Michel, ancora imbattuta, è stata l’ultima squadra a fermare la Real Metropolitana, nel 13° turno; in quell’occasione Ferrato mise a segno l’ultima rete incassata dalla prima della classe, il 5° in 18 gare giocate finora dalla compagine di mister Mammoliti. Il distacco dalla vetta di Postorino e compagni è di 9 lunghezze, mentre dal Bianco secondo è di 7 punti. Il Gebbione quarto è invece a -5, con Taurianova e Bovese che seguono a ruota, in quello che potrebbe essere il lotto delle candidate ai playoff, visto il distacco attuale di ben 8 punti tra la Bovalinese settima e il quinto posto.

La Real Metropolitana tornerà in campo sabato al Comunale di Bagnara Calabra contro la Bagnarese, ottava ma tornata al successo contro il San Gaetano nell’ultimo turno, dopo aver ceduto il passo di misura sia al Bianco che al Saint Michel. La capolista giocherà invece domenica un importante derby pianigiano a Taurianova contro l’Academy di Alessio Viola, capocannoniere del torneo; trasferta a Lazzaro per il Bianco, contro la squadra di mister Di Lorenzo che nelle ultime 7 partite giocate ha subito una sola sconfitta (contro il Gebbione) raccogliendo ben 12 punti, gli ultimi dei quali a Bovalino grazie anche al primo gol in biancorosso di Nello Savino, arrivato a gennaio.