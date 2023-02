Serie B, il Giudice Sportivo: Reggina e Cittadella con uno squalificato a testa

Un turno di stop per Bouah tra gli amaranto, veneti senza Perticone

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle gare della 24^ giornata disputata lo scorso weekend fermando per un turno ben 14 calciatori. Tra questi troviamo Devid Bouah, il terzino amaranto espulso nel finale del match che la Reggina ha perso con il Pisa; uno squalificato anche per il Cittadella, prossimo avversario della squadra di mister Inzaghi: si tratta di Romano Perticone, a sua volta espulso nel corso del match perso dai veneti a Frosinone.

Gli altri calciatori fermati dal Giudice Sportivo sono: Massimiliano Mangraviti del Brescia, Giorgio Altare del Cagliari, Alberto Cerri, Cesc Fabregas e Cas Odenthal del Como, Sauli Vaisanen del Cosenza, Fabio Lucioni del Frosinone, Silvan Hefti del Genoa, Ales Mateju e Jacopo Segre del Palermo, Andrea Masiello del Sudtirol, Salim Diakite della Ternana.

Squalifica di una giornata anche per il tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli.