Eccellenza, recupero della 18^ giornata: la Morrone vince ad Acri

Tutto come previsto nel recupero della 18^ giornata di Eccellenza, con la Morrone che si è imposta in casa dell’Acri con il punteggio di 1-3. Partita chiusa già nel primo tempo: all’11’ vantaggio amaranto firmato Nicoletti, al 24′ il raddoppio arriva con il rigore di Cardamone, il quale al 39′ serve ad Azzinnari il pallone che vale il terzo gol. I padroni di casa accorciano le distanze in avvio di ripresa con Giordano, poi la Morrone gestisce agevolmente partita ed energie in vista dei prossimi impegni, tra i quali l’altro recupero fissato per mercoledì prossimo, quando a Cosenza arriverà la Reggiomediterranea per disputare il secondo tempo del match sospeso qualche settimana fa sul risultato di 1-1. Con questa vittoria la squadra di Infusino sorpassa Rende e Soriano portandosi al settimo posto.

Classifica

50 Gioiese

41 Scalea

40 Promosport

37 Reggiomediterranea*

35 Brancaleone

32 Isola Capo Rizzuto

30 Morrone*

29 Rende

28 Soriano

26 StiloMonasterace

23 Gioiosa Ionica

22 Paolana

20 Gallico Catona (-2)*

19 Sersale

13 Bocale ADMO*

10 Città di Acri

*una partita in meno