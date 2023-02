Eccellenza, iniziativa di integrazione e accoglienza del Gallico Catona

Riceviamo e pubblichiamo

Gallico Catona impegnato nell’integrazione ed accoglienza.

La nostra Scuola Calcio oltre all’obiettivo primario di proporre un progetto di formazione calcistica e di divertimento per i bambini i ragazzi e i genitori, si evidenzia per delle importanti iniziative di carattere educativo e sociale. La manifestazione “Giornata dello Sport e Legalità” che si è svolta il 24 Ottobre 2022 presso lo Stadio Lo Presti di Gallico, con la preziosa collaborazione del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica e Reparto Cinofili di Reggio Calabria, ha dato l’input a questo nuovo progetto di educazione sportiva e sociale, che stiamo sviluppando nel nostro territorio con delle lodevoli iniziative riguardanti anche l’accoglienza e l’integrazione.

A tal proposito la Società Calcio Gallico Catona del Presidente Antonio Salvatore Lo Presti, ed in particolare la Scuola Calcio con in testa il Responsabile Nino Barillà e il coordinatore Tecnico Enzo Martino, ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità la proposta di collaborazione da parte del Responsabile Dr. Giovanni Fortugno dell’Associazione Papa Giovanni XXIII della Comunità di Accoglienza per minori CASA DELL’ ANNUNZIATA di Reggio Calabria, per facilitare attraverso la partecipazione alle attività della Scuola Calcio l’accoglienza e l’integrazione di bambini e ragazzi provenienti da Paesi Extracomunitari già ospiti della stessa comunità. E da qualche giorno che sotto l’occhio vigile dei nostri tecnici e degli operatori sono 6 i giovani provenienti da altre realtà meno fortunate della nostra che si divertono allenandosi e giocando con i loro coetanei, e che vivono un’esperienza di gruppo e di cooperazione con gli altri, presupposti fondamentali per favorire la socializzazione e la relazione con i giovani di estrazione sociale, cultura e religione diversa, tutto questo reso possibile semplicemente grazie ad un “pallone che rotola”.

