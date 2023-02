Coppa Italia Dilettanti, pari interno della Gioiese nell’andata degli Ottavi

Si è chiusa con il punteggio di 1-1 la gara di andata degli Ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. La Gioiese, di scena al “Giovanni Paolo II°” di Rosarno per la momentanea indisponibilità del Polivalente, ha impattato con la Nuova Igea Virtus in questi primi 90′, rimandando ogni discorso sul passaggio del turno alla gara di ritorno in programma mercoledì prossimo in Sicilia, allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le reti che hanno fissato il risultato sono arrivate nel primo tempo, a brevissima distanza l’una dall’altra: apre le marcature la compagine siciliana con Lucas Idoyaga; immediata la reazione viola con il gol del pari di Marco Condemi. La squadra di mister Nocera, scesa in campo con moltissime defezioni tra squalifiche e infortuni, può anche recriminare con la sorte per aver colpito due volte la traversa, ma soprattutto per il tremendo infortunio occorso ad Andrea Scigliano che in un contrasto di gioco ha riportato la frattura della tibia. A lui l’augurio di una pronta guarigione.