Verso Cittadella-Reggina: le info per il settore ospiti del “Tombolato”

Tutte le info per i tifosi amaranto che si recheranno in trasferta sabato 18 febbraio

E’ attiva dalla mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio, la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere alla gara Cittadella-Reggina, in programma sabato 18 febbraio allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (calcio d’inizio ore 14:00).

Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo del tagliando in Curva Nord Ospiti (1 144 posti) è di € 12,50 + € 1,50 di diritto di prevendita. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata agli ospiti chiuderà venerdì 17 febbraio alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara.