Serie B, il Giudice Sportivo: Majer salterà Reggina-Pisa

Lo sloveno salterà la sfida del "Granillo" così come i nerazzurri Mastinu e Marin; Di Chiara in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso in merito alle partite della 23^ giornata giocata lo scorso weekend, fermando per turno 9 calciatori, tra questi troviamo Zan Majer, il centrocampista amaranto espulso per doppia ammonizione nel finale del match di Palermo. Lo sloveno salterà la sfida di sabato al “Granillo” contro il Pisa, così come tra i toscani sarà assente Giuseppe Mastinu che si aggiunge a Marius Marin, il quale dovrà scontare la seconda delle giornate di squalifica inflittegli la scorsa settimana.

Gli altri calciatori squalificati sono: Lorenco Simic dell’Ascoli, Pasquale Schiattarella e Mattia Viviani del Benevento, Fran Karacic del Brescia, Marko Rog del Cagliari, Mirko Antonucci del Cittadella e Simone Santoro del Perugia.

Per quanto riguarda la Reggina, oltre alla squalifica di Majer si registrano la quarta ammonizione, con conseguente diffida, per Gianluca Di Chiara, la sesta per Riccardo Gagliolo e la prima per Devid Bouah.