I Top e Flop di Palermo-Reggina: Gagliolo disastroso, Brunori efficace

Due rigori provocati ed errore sul secondo gol palermitano per il difensore

Allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo il match termina 2-1.

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per gli uomini di Inzaghi che non riescono ad imporsi sui Siciliani che trovano il loro nono risultato utile consecutivo, gli amaranto perdono la terza partita nelle ultime quattro e falliscono l’aggancio al secondo posto.

Di seguito i Top e Flop della gara:

TOP – Brunori: Si guadagna il rigore del vantaggio e lo concretizza portandosi a tredici marcature stagionali, la punta rosanero mette più volte in difficoltà la retroguardia amaranto.

FLOP – Gagliolo: Ingenuo nell’intervento che porta al rigore di Brunori, perde palla e poi la marcatura su Soleri che raddoppia e al novantesimo minuto colpisce in testa l’avversario e regala un altro rigore, giornata da dimenticare.

CARMELO ZAMPAGLIONE