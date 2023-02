Verso Palermo-Reggina, i convocati di Inzaghi: molte defezioni tra gli amaranto

Sono 21 i calciatori convocati da mister Filippo Inzaghi per la trasferta di Palermo, tante le assenze a cominciare dallo squalificato Fabbian; indisponibili per problemi vari Camporese, Hernani e Ricci, oltre al lungodegente Obi e a Galabinov, che si è messo in mostra giocando con la Primavera amaranto: in campo per tutto il match, ha trasformato il rigore della vittoria.

I convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.