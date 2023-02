Reggina, sorride la squadra Primavera, Galabinov è il match-winner

L'attaccante bulgaro, in campo per tutto il match contro l'Imolese, ha realizzato all'89' il gol della vittoria amaranto

Nella mattinata di sabato la Reggina Primavera ha ottenuto un prezioso successo di misura contro l’Imolese nella 17^ giornata del Girone B. La squadra di mister Francesco Ferraro sorride, così come può sorridere il tecnico della Prima Squadra, Filippo Inzaghi: in campo per tutti i 90′, nella sfida giocata nel rinnovato impianto di Ravagnese (lo stadio, rimasto abbandonato per anni, alcuni mesi fa è stato finalmente dato in gestione al Ravagnese Calcio, società di Promozione, che lo ha rimesso a nuovo), l’attaccante bulgaro Andrej Galabinov ha ripreso confidenza con il campo, siglando all’89’ il rigore della vittoria amaranto. Un segnale importante per il calciatore, assente da luglio a causa di un brutto infortunio.

Di seguito il tabellino del match, tratto dal sito ufficiale della Reggina.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 17ª GIORNATA

REGGINA-IMOLESE 1-0

Marcatori: 89′ rig. Galabinov.

Reggina: Lagonigro, Romeo (55′ Magliano), Malara (55′ Saba), Disegni (78′ Antoci), Girasole, Paura, Palumbo, Zucco, Galabinov, Perri (70′ Serra), Perrotta (70′ Attici). In panchina: Zampaglione, Maressa, Latella, Polimeni, Magri, Passarelli, Nardo. Allenatore: Francesco Ferraro.

Imolese: Manzari, Gaudiano (60′ Gosponidov), Muratori, Cavazza, Fort, Cesari, Perez, Fini (89′ Etuss), Spatari (60′ Likendja), Capozzi, Vlahovic. In panchina: Lopez, Rontini, Pecchia, Taormina, Manes, Bugani, Yagubzade. Allenatore: Lorenzo Menzetti.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Note – Ammoniti: Romeo (R), Paura (R), Magliano (R), Serra (R). Espulso: al 78′ Cesari per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2’pt; 4’st.