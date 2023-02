Eccellenza, spettacolo nell’anticipo: pirotecnico pari tra Reggiomediterranea e Brancaleone

Si è concluso con uno spettacolare 3-3 l’anticipo della 20^ giornata di Eccellenza tra la Reggiomediterranea, attualmente quarta in classifica con una partita in meno, e il Brancaleone, sesto e reduce da una lunga striscia positiva.

Un primo tempo avaro di emozioni ha fatto da preludio ad una ripresa a dir poco spumeggiante e vietata ai deboli di cuore. La sfida si sblocca con un calcio di rigore per gli ospiti, un tocco con il braccio del 2005 Franzò manda sul dischetto Montero, il regista della squadra di Criaco calcia centralmente e porta avanti al 50′ i suoi. La risposta dei padroni di casa è devastante: al 53′ Puntoriere porta via il pallone a Montero, serve Salvador sulla progressione e l’argentino scarica sotto la traversa il pari; al 57′ lo stesso Salvador calcia una punizione da posizione defilata, una lieve deviazione risulta fatale per Laganà e vale la doppietta per l’argentino; al 65′ azione di alta classe per la squadra di Sorgonà, Franzò recupera un pallone prezioso, scambio tra Ballerini e Fioretti, tacco per Salvador il quale imbuca per lo stesso Fioretti, micidiale nel finalizzare la triangolazione. Sul 3-1 il Brancaleone è tutt’altro che fuori dalla partita e dopo appena un minuto Carbone su cross dalla sinistra colpisce il palo, sulla ribattuta ci riprova di testa, Morabito compie un grande intervento con la punta delle dita. Il portiere della Reggiomed non può nulla al 70′ sulla magia del nuovo entrato Favasuli, il quale al limite manda a vuoto Trepat con la punta del piede, scaricando un destro potente che infiamma il finale. Il Brancaleone prova ad agguantare il pari che arriva all’88’: il lancio profondo di Nucera trova la sponda di Montero per l’inserimento di Carbone, con la punta del piede l’ex Locri beffa Morabito sull’uscita fissando il definitivo 3-3.