Eccellenza, stangata del Giudice Sportivo al Gallico Catona: cambia la classifica

Arbitro e assistenti aggrediti da due soggetti non identificati: ammenda e squalifica del campo per i reggini, penalizzati anche di 2 punti

Un post-gara incandescente costa carissimo al Gallico Catona, stangato dal Giudice Sportivo a causa di un’aggressione subita da arbitro e assistenti da parte di “due persone non identificate ma riconducibili alla società”, come riporta il comunicato del CR Calabria. La formazione reggina subisce un’ammenda di € 800,00, la squalifica del campo per un turno, da giocare a porte chiuse, ma soprattutto la penalizzazione di 2 punti in classifica, decisione questa che pesa molto in quanto fa scivolare i rossoblù a -4 dalla Paolana (proprio l’avversario di domenica, gara finita 2-2 con rimonta ospite dal 2-0) e a -5 dalla salvezza diretta. Domenica 5 febbraio avrà luogo un delicatissimo derby-salvezza a Bocale contro la formazione di mister Saviano penultima e distante ora 5 lunghezze.

Di seguito il testo completo del comunicato ufficiale numero 104 del CR Calabria:

AMMENDA – PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO GALLICO CATONA F.C. € 800,00 – DUE PUNTI – UNA (1) GIORNATA SQUALIFICA CAMPO da disputarsi a “PORTE CHIUSE” (con decorrenza immediata)

Per avere a fine gara due persone non identificate, riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa, tentato di impedire all’arbitro e a uno degli assistenti arbitrali di fare rientro negli spogliatoi. Una delle suddette persone spintonava l’assistente arbitrale, procurandogli delle contusioni al braccio destro, nonché attingeva l’arbitro con uno sputo alla guancia sinistra e dopo avere nuovamente afferrato l’assistente arbitrale per il collo lo spingeva contro il muro, successivamente l’ufficiale di gara si recava presso i Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma al collo con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni.

Per avere una delle due persone non identificate inveito contro il secondo assistente arbitrale e raggiunto lo stesso con un calcio sul dorso di una mano procurandogli forte dolore e rossore che lo costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mano destra con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni.

Per avere le stesse persone colpito ripetutamente con forza la porta dello spogliatoio arbitrale, dopo che la terna arbitrale vi aveva fatto ingresso con l’aiuto del dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Gallico Catona 2018 Sig. Gidiuli Luigi.

Classifica aggiornata

46 Gioiese

37 Scalea

36 Promosport

35 Reggiomediterranea*

32 Isola Capo Rizzuto

31 Brancaleone

26 Soriano

25 StiloMonasterace

24 Morrone**

23 Rende

22 Gioiosa Ionica

21 Paolana

17 Gallico Catona (-2)

16 Sersale

12 Bocale ADMO

10 Città di Acri*

*una partita in meno

**due partite in meno