Coppa Italia Dilettanti, Gioiese in campo il 15 febbraio per gli Ottavi

La LND ha definito gli accoppiamenti per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, alla quale si è qualificata la Gioiese vincitrice a dicembre della fase regionale. La formazione attualmente in vetta alla classifica di Eccellenza affronterà negli Ottavi di finale la Nuova Igea Virtus, vittoriosa sull’Akragas nella finale siciliana.

Le date stabilite dalla LND per le sfide di andata e ritorno sono quelle del 15 e del 22 febbraio, la Gioiese giocherà al Polivalente la partita di andata mentre sette giorni più tardi a Barcellona Pozzo di Gotto avrà luogo il secondo confronto. In caso di passaggio del turno, i viola se la vedranno ai quarti (in programma 8 e 22 marzo) contro la qualificata di una triangolare: le sfidanti sono i campani del San Marzano, i lucani del Tricarico Pozzo di Sicar e la vincente del trofeo in Puglia, dove la finale tra Manfredonia e Manduria avrà luogo nel prossimo weekend (così come in Veneto e Molise).

Il tabellone completo:

Girone A (triangolare): Cast Brescia (Lombardia), Alba Calcio (Piemonte Valle d’Aosta), Imperia (Liguria)

Girone B (triangolare): Camisano/Vigasio (Veneto), Lavis Trento (Trento/Bolzano), Brian Lignano (Friuli Venezia Giulia)

Girone C: Certaldo (Toscana), Nibbiano (Emilia Romagna)

Girone D: Valdichienti Ponte (Marche), Branca (Umbria)

Girone E: Budoni (Sardegna), Formia (Lazio)

Girone F: Aurora Alto Casertano/Campobasso (Molise), Sambuceto (Abruzzo)

Girone G (triangolare): Manfredonia/Manduria (Puglia), Tricarico (Basilico), San Marzano (Campania)

Girone H: Gioiese (Calabria), Nuova Igea Virtus (Sicilia)